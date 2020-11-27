FINA назвала дату проведения этапа мировой серии по прыжкам в воду в Казани
Этап Мировой серии по прыжкам в воду в Казани пройдет 19—21 марта 2021 года. Об этом сообщает пресс-служба Международной федерации плавания (FINA).
Всего в следующем соревновательном сезоне запланировано проведение четырех этапов. Серия стартует 26—28 февраля в Чжухае (Китай), после чего пройдет в Чияне (Китай, 5—7 марта), в Казани (Россия, 19—21 марта) и Монреале (Канада, 26—28 марта).
Также весной Казань примет этап Мировой серии по синхронному плаванию. Соревнования пройдут с 16 по 18 апреля.
Напомним, ранее министр спорта РТ Владимир Леонов сообщил, что Татарстан рассчитывает провести все запланированные международные соревнования по плаванию в 2021 году.СпортВодные виды спортаОбщество Татарстан
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