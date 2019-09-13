В России проиндексируют зарплаты бюджетников, не вошедших в майский указ

Зарплаты работников бюджетной сферы, которые не вошли в майский указ президента России от 2012 года, будут проиндексированы с 1 октября 2020 года на 3,8%, сообщила сегодня вице-премьер Татьяна Голикова на заседании Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений при правительстве РФ.

«В отношении работников бюджетной сферы, которые не попали под действие президентского указа, ежегодно будет проводиться индексация на уровень инфляции — 1 октября 2020 года их заработные платы будут проиндексированы на 3,8%», — цитирует Голикову ТАСС.

Индексация коснется работников учреждений социальной сферы и науки, гидрометеорологической службы, медико-социальной экспертизы, ветеринарных лабораторий, центров гигиены Роспотребнадзора, спасательных центров МЧС России, центров стандартизации, метрологии и испытаний Росстандарта.

Предусматривается также сохранение соотношения между уровнем оплаты труда бюджетников и уровнем региональной средней заработной платы. На предоставление субвенций регионам в федеральном бюджете на 2020 год предусмотрено 100 млрд рублей.

Напомним, ранее глава ВТБ Андрей Костин предложил освободить малоимущих россиян от налогов.