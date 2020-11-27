«Добрый фудтрак» за три года раздал 25 тысяч порций горячей еды

Казанскому проекту «Добрый фудтрак» исполнилось три года. За это время волонтеры раздали больше 25 тыс. порций горячей еды, сообщается на сайте мэрии Казани.

За три года больше 500 человек получили медицинскую помощь и около 100 жителей города — юридическую.

Фото: kzn.ru

«Добрый фудтрак» раздает еду 6 дней в неделю. В понедельник и среду его можно найти в парке имени Петрова, во вторник, четверг и субботу — в сквере на улице Бурхана Шахиди. Раздача обедов начинается с 14.00.

Ранее «Реальное время» сообщало, что «Добрый фудтрак» в Казани поменял место остановки.



Ольга Плешкова