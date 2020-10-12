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«Добрый фудтрак» в Казани поменял место остановки

17:15, 12.10.2020
«Добрый фудтрак» в Казани поменял место остановки
Фото: Kzn.ru /Марат Мугинов

«Добрый фудтрак», бесплатно раздающий еду нуждающимся, поменял место остановки. Теперь получить еду можно будет в парке Петрова.

Kzn.ru /Марат Мугинов

Фудтрак будет приезжать в парк Петрова в понедельник и среду. По вторникам, четвергам и субботам получить еду можно будет в сквере на улице Бурхана Шахиди. Раздача обедов будет проходить с 14.00, передает пресс-служба АНО «Добрая Казань».

Напомним, раньше волонтеры раздавали еду в сквере возле Московского рынка.

Общество Татарстан
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