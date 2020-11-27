В Кукморе выписали из больницы начальника ИВС, раненного 16-летним подростком-«террористом»

Фото: "Реальное время"

Курс лечения в больнице завершил младший лейтенант Ленар Аглиуллин, получивший три ножевых ранения при попытке задержать подозреваемого в теракте 16-летнего подростка 30 октября. Об этом «Реальному времени» сообщили в медицинском учреждении.



По данным источников в правоохранительных органах, начальник кукморского изолятора временного содержания Аглиуллин и его коллега-участковый Ильназ Таразов представлены к государственной и ведомственной наградам, отметили в ведомстве. Напомним, оба преследовали предполагаемого преступника, бросавшего в ночь на 30 октября бутылки с зажигательной смесью в здание Кукморского райотдела полиции. При задержании тот стал угрожать ножом и ранил Аглиуллина. На предупредительные выстрелы в воздух вооруженный ножом не реагировал, лейтенант Таразов открыл огонь на поражение, и нападавший был застрелен.

Убитым оказался 16-летний подросток Виталий А., перебравшийся в Татарстан из соседнего региона вместе с матерью, которая вышла замуж за татарстанца Марата Замалиева, ранее судимого за теракт на газопроводе Уренгой — Помары — Ужгород.

Следком возбудил дело о покушении на теракт и посягательство на жизнь полицейского. Статус подозреваемого посмертно получил застреленный подросток, под арест по тому же делу заключили еще шестерых. Все они уже имеют судимость за терроризм по одному делу с Замалиевым.

Сегодня Верховный суд РТ рассматривает жалобы пятерых из этих арестованных.