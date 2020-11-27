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В Челнах владелец ТЦ «Апельсин» продает его за 160 млн рублей

13:22, 27.11.2020
В Челнах владелец ТЦ «Апельсин» продает его за 160 млн рублей
Фото: google.com/maps / скриншот

Владелец челнинского ТЦ «Апельсин» Владимир Иванов решил выставить торговый центр на продажу. Он надеется выручить за объект 160 млн рублей.

Трехэтажное здание площадью 3 904 кв. м расположено на проспекте Сююмбике. Оно было построено в 2003 году.

«Думаю, кардинально поменять свою жизнь. В новом году, в январе, мне исполняется 60 лет, пора и на пенсию. Чем буду заниматься? Планирую переехать в Казань и спокойно отдыхать. Считаю, что я это уже заслужил», — приводят слова бизнесмена «Челнинские известия».

Источник: google.com/maps / скриншот

Потенциальный покупатель уже нашелся, добавил Иванов.

Напомним, в августе разгорелся скандал из-за зарезанного барана на пороге ресторана «Самарканд», размещающегося в ТЦ «Апельсин».

Недвижимость Татарстан
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