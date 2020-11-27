В Челнах владелец ТЦ «Апельсин» продает его за 160 млн рублей

Владелец челнинского ТЦ «Апельсин» Владимир Иванов решил выставить торговый центр на продажу. Он надеется выручить за объект 160 млн рублей.

Трехэтажное здание площадью 3 904 кв. м расположено на проспекте Сююмбике. Оно было построено в 2003 году.

«Думаю, кардинально поменять свою жизнь. В новом году, в январе, мне исполняется 60 лет, пора и на пенсию. Чем буду заниматься? Планирую переехать в Казань и спокойно отдыхать. Считаю, что я это уже заслужил», — приводят слова бизнесмена «Челнинские известия».

Источник: google.com/maps / скриншот

Потенциальный покупатель уже нашелся, добавил Иванов.

Напомним, в августе разгорелся скандал из-за зарезанного барана на пороге ресторана «Самарканд», размещающегося в ТЦ «Апельсин».