Первые вакцинированные пожилые добровольцы не жаловались на состояние после прививки

Первые пожилые добровольцы, получившие вакцину от коронавируса 21 ноября, не жаловались на самочувствие. Об этом рассказал заведующий отделом зоонозных инфекций и гриппа центра «Вектор» Александр Рыжиков на youtube-канале проекта «Cтопкоронавирус.рф».

По словам спикера, вакцинация первых пожилых добровольцев началась 21 ноября, в ней приняли участие 25 россиян. Привитые на состояние здоровья не жаловались.



архив realnoevremya.ru

Ранее в Минздраве РФ рассказали об испытаниях вакцины «Спутник V» на пожилых людях.



Ольга Плешкова