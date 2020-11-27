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Первые вакцинированные пожилые добровольцы не жаловались на состояние после прививки

12:54, 27.11.2020
Первые вакцинированные пожилые добровольцы не жаловались на состояние после прививки
Фото: minzdrav.gov.ru

Первые пожилые добровольцы, получившие вакцину от коронавируса 21 ноября, не жаловались на самочувствие. Об этом рассказал заведующий отделом зоонозных инфекций и гриппа центра «Вектор» Александр Рыжиков на youtube-канале проекта «Cтопкоронавирус.рф».

По словам спикера, вакцинация первых пожилых добровольцев началась 21 ноября, в ней приняли участие 25 россиян. Привитые на состояние здоровья не жаловались.

архив realnoevremya.ru

Ранее в Минздраве РФ рассказали об испытаниях вакцины «Спутник V» на пожилых людях.

Ольга Плешкова
Общество Татарстан
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