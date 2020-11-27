Названы номинанты на лучшего молодого футболиста года в России

Детская футбольная лига (ДФЛ) представила список номинантов на премию «Первая пятерка», вручаемую лучшему молодому футболисту года в России.

В число претендентов на награду вошли Данил Глебов («Ростов»), Артем Голубев («Уфа»), Игорь Дивеев, Константин Марадишвили (оба — ЦСКА), Роман Евгеньев («Динамо»), Станислав Магкеев («Локомотив»), Павел Маслов и Наиль Умяров (оба — «Спартак»), а также Даниил Уткин («Краснодар»).

Игорь Дивеев. Фото: pfc-cska.com

Впервые в истории награды в списке номинантов не оказалось игроков с амплуа нападающего.

Победителя конкурса определят по итогам голосования специалистов из числа футбольных деятелей страны, в том числе тренеров сборной России, команд РПЛ, ветеранов футбола, а также журналистов ведущих СМИ.

Лучшими игроками 2019 года были признаны футболисты «Краснодара» Матвей Сафонов и Магомед-Шапи Сулейманов.

Напомним, в 2014-м году обладателем награды стал воспитанник казанского «Рубина» Эльмир Набиуллин, который в сезоне-2017/18 перешел в «Зенит».