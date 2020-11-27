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«Салават Юлаев» намерен обменять Сошникова в другой клуб КХЛ

10:53, 27.11.2020
«Салават Юлаев» намерен обменять Сошникова в другой клуб КХЛ
Фото: vk.com/hcsalavat

Нападающий «Салавата Юлаева» Никита Сошников в ближайшее время покинет клуб. Об этом сообщает «Чемпионат» со ссылкой на собственный источник.

По данным издания, в клубе рассчитывают обменять хоккеиста в другую команду КХЛ. Руководство команды уже начало переговоры по обмену нападающего.

Никита Сошников. Фото: vk.com/hcsalavat

В нынешнем сезоне Сошников провел 21 матч, в которых отметился 17 (4+13) набранными очками при показателе полезности «-10». В прошлом регулярном чемпионате нападающий стал лучшим снайпером команды, забросив 27 шайб.

Напомним, ранее Сошников не мог забить на протяжении 10 матчей КХЛ.

СпортХоккей
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