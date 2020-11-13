Сошников не забивает 10 матчей подряд. Он лучший снайпер «Салавата» прошлого сезона

Нападающий «Салавата Юлаева» Никита Сошников продлил свою безголевую серию в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ) до 10 матчей подряд.

В последний раз 27-летний форвард забивал 24 сентября, когда он отметился дублем в ворота челябинского «Трактора». Это его единственные голы в текущем сезоне КХЛ.

Накануне Сошников не смог забить в ворота ЦСКА, а «Салават Юлаев» уступил со счетом 3:5. Нападающий выходил в третьем звене команды, провел 19:44 минуты на льду и набрал 1(0+1) очко при 7 бросках по воротам соперника.

Фото: vk.com/hcsalavat

В прошлом сезоне КХЛ Сошников забросил 27 шайб и стал лучшим снайпером уфимского клуба.

Напомним, ранее другой нападающий «Салавата Юлаева» Родион Амиров был признан лучшим форвардом Кубка Карьяла, выступая в составе сборной России.