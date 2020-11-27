На новом этиленовом комплеске «Нижнекамскнефтехима» приступили к установке паровых котлов

Фото: ПАО «Нижнекамскнефтехим»

На строящемся комплексе ЭП-600 ПАО «Нижнекамскнефтехим» начались работы по установке паровых котлов. Они предназначены для выработки пара высокого давления из подготовленной речной воды, которым будут снабжаться турбинные приводы компрессоров и насосов завода, а также будет производиться нагрев теплообменных аппаратов.

Уникальность оборудования состоит в том, что оно позволит обеспечить полную автономность комплекса в первичных тепловых энергоресурсах.

Всего на стройплощадке будет установлено три паровых котла весом 150 тонн каждый. На сегодняшний день специалисты провели монтаж уже двух котлов, ведутся подготовительные работы по установке третьего. В процессе задействованы сотрудники строящего комплекса и подрядных организаций. Также привлечено несколько единиц специального транспорта и уникальных подъемных механизмов.

После установки котлов на основание специалисты приступят непосредственно к монтажу металлоконструкций площадок обслуживания и трубопроводной обвязке оборудования. Все работы по графику планируется завершить к концу 2022 года.

Ранее сообщалось, что на этиленнике «Нижнекамскнефтехима» приступили к сборке главного оборудования — печей пиролиза.

