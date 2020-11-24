На этиленнике «Нижнекамскнефтехима» приступили к сборке главного оборудования — печей пиролиза

Фото: ПАО «Нижнекамскнефтехим»

На строящемся заводе ЭП-600 «Нижнекамскнефтехима» начался монтаж печей, предназначенных для цеха пиролиза углеводородного сырья и франционирования. Процесс сборки этого вида оборудования требует продолжительной подготовительной работы и безупречного исполнения.

— Печи имеют две радиантные секции и одну общую конверционную часть. Печи высокопроизводительные — всего их будет 6. В работе будут задействованы 5 печей, одна будет находиться в резерве. 5 печей суммарно будут перерабатывать до 226 тонн прямогонного бензина в час, — говорит Ильдар Мирзагитов, начальник цеха пиролиза и фракционирования завода «Этилен 600» ПАО «Нижнекамскнефтехим».

По словам нефтехимиков, монтаж печей пиролиза займет несколько месяцев. Общий вес одной составляет более полутора тысяч тонн.

Ранее «Реальное время» сообщало, что на этиленник «Нижнекамскнефтехима» доставили оборудование для факельной установки.