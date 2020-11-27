Житник: «Уже понятно, что с 1 января НХЛ не запустится»

Олимпийский чемпион Алексей Житник прокомментировал ситуацию вокруг Национальной хоккейной лиги (НХЛ). По его словам, в Америке не верят, что новый сезон начнется в ранее намеченные сроки.

«На прошлой неделе впервые за несколько месяцев прилетел из Киева в Нью-Йорк и, честно говоря, город не узнал. Никакого спорта, все на карантине. В той же НХЛ еще в октябре был какой-то оптимизм, а в последние недели, наоборот, молчание и туман.

Время уходит, впереди рождественские праздники, но никакой конкретики в НХЛ не появляется. Уже понятно, что с 1 января, как ранее планировалось, лига не запустится. Все больше намеков о феврале, и это еще в лучшем случае», — сказал Житник.

Фото facebook.com/Hurricanes

Изначально боссы НХЛ рассчитывали начать новый сезон с 1 января. Но пока никаких официальных новостей о скором начале регулярного чемпионата не поступало.

Напомним, ранее в НХЛ состоялась церемония драфта молодых хоккеистов. В первом раунде были выбраны сразу четыре российских игрока — вратарь Ярослав Аскаров, защитник Шакир Мухамадуллин и нападающие Родион Амиров и Егор Чинахов.