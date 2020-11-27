Трубоукладчик «Северного потока — 2» возвращается из Германии в Калининград

Судно-трубоукладчик «Северного потока — 2» «Академик Черский» возвращается обратно в Калининград после остановки в германском порту Мукран, являющимся логистической базой «Северного потока — 2». Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные портала по отслеживанию судов Marine Traffic.



По данным портала, судно вышло из порта в четверг вечером. Оно должно вернуться в Калининград 28 ноября.

На якорях у порта Мукран стоят два российских судна — судно «Умка», использующееся для доставки труб с берега, и судно многоцелевого назначения «Финвал».

Ранее сообщалось, что польский регулятор оштрафовал «Газпром» по делу о «Северном потоке — 2» на 7,6 млрд долларов.

Маргарита Головатенко