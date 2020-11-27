ЦСКА сыграл вничью с голландским «Фейеноордом» в матче Лиги Европы
ЦСКА сыграл вничью с голландским «Фейеноордом» (0:0) в матче группового раунда Лиги Европы по футболу.
Соперники не смогли поразить ворота друг друга в течение всей игры и завершили встречу нулевой ничьей.
После этого матча в активе ЦСКА стало 3 очка, армейцы замыкают группу К. «Фейеноорд» набрал 5 очков и идет вторым.
ЦСКА (Россия) — «Фейеноорд» (Голландия) — 0:0 (0:0).
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