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ЦСКА сыграл вничью с голландским «Фейеноордом» в матче Лиги Европы

07:50, 27.11.2020
ЦСКА сыграл вничью с голландским «Фейеноордом» в матче Лиги Европы
Фото: pfc-cska.com

ЦСКА сыграл вничью с голландским «Фейеноордом» (0:0) в матче группового раунда Лиги Европы по футболу.

Соперники не смогли поразить ворота друг друга в течение всей игры и завершили встречу нулевой ничьей.

После этого матча в активе ЦСКА стало 3 очка, армейцы замыкают группу К. «Фейеноорд» набрал 5 очков и идет вторым.

ЦСКА (Россия) — «Фейеноорд» (Голландия) — 0:0 (0:0).


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