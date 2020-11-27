Биолог рассказала о главном недостатке вакцин от коронавируса

Профессор Школы системной биологии Университета Джорджа Мейсона Анча Баранова рассказала о главном недостатке вакцин от коронавируса. Наиболее эффективные из них предполагают введение препарата в два этапа, и это повышает риски того, что человек не явится на вакцинацию во второй раз и таким образом сведет на нет эффект от вакцины.



«В этом слабое место этих вакцин. Существует большой риск, что первую вакцину люди получат, а прийти на второй укол или забудут, или начитаются каких-то противников вакцинации и не придут», — приводит слова Барановой «РИА Новости».

Фото: minzdrav.gov.ru

По словам биолога, существует и одностадийная вакцина от Китая, но на данный момент еще слишком мало известно о ее эффективности.

Ранее сообщалось, что вакцинация «Спутником V» от коронавируса для граждан России будет бесплатной.

Маргарита Головатенко