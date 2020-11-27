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Биолог рассказала о главном недостатке вакцин от коронавируса

06:35, 27.11.2020 Сюжет:  Все о коронавирусе / COVID-19
Биолог рассказала о главном недостатке вакцин от коронавируса
Фото: twitter.com/sputnikvaccine

Профессор Школы системной биологии Университета Джорджа Мейсона Анча Баранова рассказала о главном недостатке вакцин от коронавируса. Наиболее эффективные из них предполагают введение препарата в два этапа, и это повышает риски того, что человек не явится на вакцинацию во второй раз и таким образом сведет на нет эффект от вакцины.

«В этом слабое место этих вакцин. Существует большой риск, что первую вакцину люди получат, а прийти на второй укол или забудут, или начитаются каких-то противников вакцинации и не придут», — приводит слова Барановой «РИА Новости».

Фото: minzdrav.gov.ru

По словам биолога, существует и одностадийная вакцина от Китая, но на данный момент еще слишком мало известно о ее эффективности.

Ранее сообщалось, что вакцинация «Спутником V» от коронавируса для граждан России будет бесплатной.

Маргарита Головатенко
ОбществоМедицина
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