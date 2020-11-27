В Набережных Челнах завершили строительство Крестовоздвиженского храма

В Набережных Челнах готовится к открытию Крестовоздвиженский храм. Об этом сообщают «Челнинские известия».



Храм построен в белых оттенках. Для совершения крестных ходов вокруг него проложена бетонная дорожка.

Фото: chelny-izvest.ru

Расположен храм на улице 40 лет Победы за 52-м комплексом. Его строительство началось 3 года назад.



В октябре в Набережных Челнах открыли первую в городе придорожную мечеть «Чаллы Яр» в стиле хай-тек. Она расположена в районе Орловского кольца.



Татьяна Демина