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В Набережных Челнах завершили строительство Крестовоздвиженского храма

03:32, 27.11.2020
В Набережных Челнах завершили строительство Крестовоздвиженского храма
Фото: chelny-izvest.ru

В Набережных Челнах готовится к открытию Крестовоздвиженский храм. Об этом сообщают «Челнинские известия».

Храм построен в белых оттенках. Для совершения крестных ходов вокруг него проложена бетонная дорожка.

Фото: chelny-izvest.ru

Расположен храм на улице 40 лет Победы за 52-м комплексом. Его строительство началось 3 года назад.

В октябре в Набережных Челнах открыли первую в городе придорожную мечеть «Чаллы Яр» в стиле хай-тек. Она расположена в районе Орловского кольца.

Татьяна Демина
Общество Татарстан
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