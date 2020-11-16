Татарстан получит 47 млн на развитие туризма

18 проектов от Татарстана получат гранты на сумму больше 47 млн рублей на развитие туризма. Об этом сообщает пресс-служба Госкомитета по туризму РТ.

Правительство России впервые выделило субсидию в размере 1,2 млрд рублей на развитие внутреннего и въездного туризма. На рассмотрение была подана 4061 заявка. От Татарстана победило 18 проектов, причем несколько компаний получили не по одному гранту.

Фото: realnoevremya.ru

В число победителей вошли:

Туристический интерактивный парк «Лес чудес» в «Резиденции Кыш Бабая и Кар Кызы»;

Ретроглэмпинг «Пионер» в Камско-Устьинском районе;

Глэмпинг «Лес и вода»;

Рыболовно-туристический клуб Три Берега — Камское Устье;

Отель тысячи звезд;

Глэмпинг Urman INN;

Глэмпинг-комплекс «Отдых в деревне АуылдаЯл»;

Образовательная программа по созданию глэмпингов в Республике Татарстан;

Создание безопасной информационной среды при обслуживании туристов и экскурсантов туристско-информационным центром Казани;

Гастротур «Французские сыры из Татарстана»;

Приобретение туристического оборудования для экскурсионного обслуживания туристических групп;

Развитие детского и событийного туризма на базе оздоровительно-образовательного комплекса «Байтик»;

Цифровая платформа развития и продвижения самодеятельного туризма и альтернативных видов занятости «Свое дело на селе»;

Аудиогиды для музея-заповедника «Остров-град Свияжск».

Ранее сообщалось, что татарстанцы в два раза чаще стали жаловаться на туристические услуги.

