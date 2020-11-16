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Татарстан получит 47 млн на развитие туризма

17:23, 16.11.2020
Татарстан получит 47 млн на развитие туризма
Фото: realnoevremya.ru

18 проектов от Татарстана получат гранты на сумму больше 47 млн рублей на развитие туризма. Об этом сообщает пресс-служба Госкомитета по туризму РТ.

Правительство России впервые выделило субсидию в размере 1,2 млрд рублей на развитие внутреннего и въездного туризма. На рассмотрение была подана 4061 заявка. От Татарстана победило 18 проектов, причем несколько компаний получили не по одному гранту.

Фото: realnoevremya.ru

В число победителей вошли:

  • Туристический интерактивный парк «Лес чудес» в «Резиденции Кыш Бабая и Кар Кызы»;
  • Ретроглэмпинг «Пионер» в Камско-Устьинском районе;
  • Глэмпинг «Лес и вода»;
  • Рыболовно-туристический клуб Три Берега — Камское Устье;
  • Отель тысячи звезд;
  • Глэмпинг Urman INN;
  • Глэмпинг-комплекс «Отдых в деревне АуылдаЯл»;
  • Образовательная программа по созданию глэмпингов в Республике Татарстан;
  • Создание безопасной информационной среды при обслуживании туристов и экскурсантов туристско-информационным центром Казани;
  • Гастротур «Французские сыры из Татарстана»;
  • Приобретение туристического оборудования для экскурсионного обслуживания туристических групп;
  • Развитие детского и событийного туризма на базе оздоровительно-образовательного комплекса «Байтик»;
  • Цифровая платформа развития и продвижения самодеятельного туризма и альтернативных видов занятости «Свое дело на селе»;
  • Аудиогиды для музея-заповедника «Остров-град Свияжск».

Ранее сообщалось, что татарстанцы в два раза чаще стали жаловаться на туристические услуги.

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