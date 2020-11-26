В Казани на пешеходном переходе водитель совершил наезд на трехлетнего ребенка

В Казани водитель автомобиля «Рено Логан» совершил наезд на трехлетнего мальчика. Происшествие случилось на нерегулируемом пешеходном переходе на улице Закиева из-за того, что мужчина, сидевший за рулем, не уступил дорогу матери с ребенком.

Как сообщает пресс-служба МВД по Татарстану, в результате ДТП мальчик получил сотрясение головного мозг.

После наезда на ребенка водитель машины выехал полосу встречного движения и столкнулся с автомобилем, остановившимся перед ним.

Фото: realnoevremya.ru

24 ноября в центре Казани 21-летний водитель автобуса МАЗ маршрута №31 не уступил дорогу девушке на нерегулируемом пешеходном переходе и наехал на нее. ДТП закончилось смертью 23-летней пострадавшей.



Татьяна Демина