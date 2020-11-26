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В Казани на пешеходном переходе водитель совершил наезд на трехлетнего ребенка

20:10, 26.11.2020
В Казани на пешеходном переходе водитель совершил наезд на трехлетнего ребенка
Фото: realnoevremya.ru

В Казани водитель автомобиля «Рено Логан» совершил наезд на трехлетнего мальчика. Происшествие случилось на нерегулируемом пешеходном переходе на улице Закиева из-за того, что мужчина, сидевший за рулем, не уступил дорогу матери с ребенком.

Как сообщает пресс-служба МВД по Татарстану, в результате ДТП мальчик получил сотрясение головного мозг.

После наезда на ребенка водитель машины выехал полосу встречного движения и столкнулся с автомобилем, остановившимся перед ним.

Фото: realnoevremya.ru

24 ноября в центре Казани 21-летний водитель автобуса МАЗ маршрута №31 не уступил дорогу девушке на нерегулируемом пешеходном переходе и наехал на нее. ДТП закончилось смертью 23-летней пострадавшей.

Татьяна Демина
Происшествия Татарстан
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