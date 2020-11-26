В Госдуме поддержали программу льготной ипотеки на дома для молодежи

Председатель Комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков положительно отозвался о программе субсидирования ипотеки на покупку индивидуального жилья для молодежи. На эти цели ДОМ.РФ выделит 300 млн рублей.

Депутат выразил уверенность, что подобная программа будет пользоваться популярностью.

Ирина Анисимова (архив)

«Естественно, даже этого лимита может и не хватить. В любом случае тысячи молодых людей, молодых семей смогут решить свои жилищные проблемы, и слава Богу, что такая программа существует. Двумя руками за, будем поддерживать», — приводит слова Аксакова RT.

Ранее гендиректор ДОМ.РФ Виталий Мутко рассказал о пилотном проекте по субсидированию льготной ипотеки на покупку индивидуальных жилых домов. Выдавать ее планируется молодежи — гражданам до 35 лет с детьми в возрасте до 19 лет. Ставка составит 6,5%.