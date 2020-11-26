Электрички Казань — Сосновка снова будут ходить с 5 декабря
В Татарстане возобновят движение электричек от Казани до Сосновки и обратно. Они снова будут ходить с 5 декабря.
Поезда будут курсировать по субботам и воскресеньям по четыре вагона в составе.
Пригородный поезд будет отправляться из Казани в 13.25, сообщает пресс-служба Минтранса РТ. В Сосновку электричка будет прибывать в 16.51.
Обратно из Сосновки она отправляется в 17.25, прибытие в Казань — 21.01.
Ранее сообщалось, что в Казани с 1 октября отменяются некоторые электрички из-за сокращения пассажиропотока.БизнесТранспортОбществоИнфраструктура Татарстан
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