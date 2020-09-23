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В Казани отменят несколько электричек

14:23, 23.09.2020
В Казани отменят несколько электричек
Фото: realnoevremya.ru / Максим Платонов

В Казани отменят несколько пригородных поездов. С 1 октября электрички будут переходить на зимнее расписание.

С 1 октября из расписания выводятся:

  • поезд №6001 Казань — Свияжск,
  • поезд №6437 Арск — Казань,
  • поезд №6432 Казань — Арск.

С 3 октября:

  • поезд №6001 Казань — Тюрлема.

С 16 октября:

  • поезд №6383 Казань — Йошкар-Ола.

С 17 октября:

  • поезд №6382 Йошкар-Ола — Казань.
Фото: realnoevremya.ru / Максим Платонов

Согласно сообщению на сайте мэрии Казани, с 1 октября также сокращаются маршруты нескольких электричек:

  • поезд №6420 сообщением Казань — Вятские Поляны будет ходить только до Кукмора,
  • поезд №6425 сообщением Вятские Поляны — Казань будет ходить только от Кукмора.
БизнесТранспорт Татарстан
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