В Казани отменят несколько электричек
В Казани отменят несколько пригородных поездов. С 1 октября электрички будут переходить на зимнее расписание.
С 1 октября из расписания выводятся:
- поезд №6001 Казань — Свияжск,
- поезд №6437 Арск — Казань,
- поезд №6432 Казань — Арск.
С 3 октября:
- поезд №6001 Казань — Тюрлема.
С 16 октября:
- поезд №6383 Казань — Йошкар-Ола.
С 17 октября:
- поезд №6382 Йошкар-Ола — Казань.
Согласно сообщению на сайте мэрии Казани, с 1 октября также сокращаются маршруты нескольких электричек:
- поезд №6420 сообщением Казань — Вятские Поляны будет ходить только до Кукмора,
- поезд №6425 сообщением Вятские Поляны — Казань будет ходить только от Кукмора.
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым