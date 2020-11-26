Прокуратура Татарстана проверит второй пожар в челнинском ресторане «Арарат»
Прокуратура Татарстана назначила проверку по факту пожара в здании челнинского ресторана «Арарат». Надзорное ведомство изучит, какие собственник принимал меры против проникновения посторонних в заброшенное здание.
Если прокуратура найдет основания, она примет соответствующие меры, сообщили в ведомстве.
Напомним, накануне в заброшенном здании ресторана в Набережных Челнах произошел пожар. Пострадавших нет, горела старая мебель и другой мусор.
Этот пожар в здании «Арарата» был уже не первым. 13-летний подросток погиб, после того как несколько детей залезли в здание и устроили там поджог.Происшествия Татарстан
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