В Татарстане прокуратура добивается аннулирования водительских прав у алкоголика

В Татарстане прокуратура добивается аннулирования водительского удостоверения мужчины, страдающего алкоголизмом. Об этом сообщается на сайте надзорного ведомства.

Житель Тюлячинского района, имеющий водительские права, состоит на учете у нарколога с синдромом алкогольной зависимости. По закону аннулировать права можно, если мужчина попался пьяный за рулем или если ранее у него не было выявлено медицинское противопоказание.

Фото: kzn.ru

Противопоказанием к управлению автомобилем является алкоголизм, наркомания, токсикомания. Вернуть права можно будет только в случае стойкой ремиссии, после лечения и снятия с учета.

Акт прокурорского реагирования находится в суде на стадии рассмотрения.



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Ольга Плешкова