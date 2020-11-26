В Татарстане прокуратура добивается аннулирования водительских прав у алкоголика
В Татарстане прокуратура добивается аннулирования водительского удостоверения мужчины, страдающего алкоголизмом. Об этом сообщается на сайте надзорного ведомства.
Житель Тюлячинского района, имеющий водительские права, состоит на учете у нарколога с синдромом алкогольной зависимости. По закону аннулировать права можно, если мужчина попался пьяный за рулем или если ранее у него не было выявлено медицинское противопоказание.
Противопоказанием к управлению автомобилем является алкоголизм, наркомания, токсикомания. Вернуть права можно будет только в случае стойкой ремиссии, после лечения и снятия с учета.
Акт прокурорского реагирования находится в суде на стадии рассмотрения.
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