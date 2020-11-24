В Зеленодольске вынесли приговор виновнику пьяного ДТП с двумя погибшими

Суд признал виновным 34-летнего жителя Зеленодольска по статье о нарушении ПДД, совершенном в состоянии алкогольного опьянения и повлекшим смерть двух или более лиц, сообщает прокуратура Татарстана.



Удалось установить, что утром 8 июня этого года подсудимый, будучи пьяным, сел за руль ВАЗ-21102. В салоне автомобиля также находились двое пассажиров. На трассе М-7 «Волга» Мизиново — Протопоповка мужчина выехал на встречную полосу, затем съехал на обочину и наехал на опору мачты освещения. После этого машину опрокинуло в кювет.

Один пассажир скончался на месте, другой — в больнице.

Подсудимому назначили восемь лет лишения свободы с отбыванием в колонии-поселении. Ему запрещено управлять транспортными средствами в течение двух лет.

Подсудимый полностью признал вину. Приговор не вступил в законную силу.

Ранее сообщалось, что в Татарстане виновника пьяного смертельного ДТП приговорили к 5,5 года тюрьмы.