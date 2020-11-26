Минобороны: ракета «Циркон» разогналась до 8 Махов

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В России провели испытания гиперзвуковой ракеты «Циркон». По данным Минобороны РФ, она поразила цель на расстоянии 450 км и разогналась до 8 Махов.

«Головной фрегат проекта 22350 «Адмирал флота Советского Союза Горшков» выполнил очередную стрельбу гиперзвуковой крылатой ракетой «Циркон» из акватории Белого моря по сложной мишенной позиции, находящейся в акватории Баренцева моря», — цитирует сообщение пресс-службы Минобороны «РИА Новости».

В октябре уже проводились учения, на которых запускалась гиперзвуковая ракета. В США рассказали, что внимательно следят за российскими испытаниями новых видов вооружения.