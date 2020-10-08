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В США оценили запуск Россией ракеты «Циркон»

21:15, 08.10.2020 1
В США оценили запуск Россией ракеты «Циркон»
Фото: function.mil.ru

США следят за ракетными испытаниями России и учитывают их в ходе формирования своей политики в сфере контроля над вооружениями, заявил представитель Госдепартамента.

«Мы продолжаем следить за российской военной активностью и ракетными испытаниями, которые дают сведения для нашей политики в сфере контроля над вооружениями и безопасности», — передает «РИА Новости» его слова.

pixabay.com

Вчера президенту России Владимиру Путину доложили об успешном запуске гиперзвуковой крылатой ракеты «Циркон» по цели в Баренцевом море. Глава государства оценил значимость этого события для всей страны.

ПромышленностьОПКОбществоВласть
комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 21:31
    То есть теперь эта неуправляемая гиперзвуковая болванка в каких-то слоях атмосферы будет летать, пока во что-нибудь не вонзится?
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