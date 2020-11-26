Госсовет Татарстана обратился к Володину с просьбой разобраться в вопросе предоставления земли инвалидам
В Татарстане депутаты озаботились противоречиями в законодательстве, затрудняющими возможность выделить землю инвалидам или семьям, в которых есть инвалиды. Госсовет РТ принял обращение к председателю Госдумы Вячеславу Володину с просьбой рассмотреть вопрос.
Председатель Комитета по экологии, природопользованию, агропромышленной и продовольственной политике Азат Хамаев рассказал, что сегодня законодательство предполагает выделение участков инвалидам без очереди и без проведения торгов.
В то же время без торгов земли можно выделять только в аренду. Также имеется неопределенность в перечне документов, которые должны предоставить инвалиды, передает пресс-служба Госсовета РТ.
Хамаев добавил, что инициативу в этом вопросе проявила прокуратура Татарстана.ОбществоВласть Татарстан
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