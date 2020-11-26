Матч «Рубин» — ЦСКА в Казани рассудит бригада Мешкова

Российский футбольный союз (РФС) опубликовал на официальном сайте все судейские назначения на 16-й тур Российской премьер-лиги (РПЛ).

Встречу в Казани, где сыграют «Рубин» и московский ЦСКА, обслужит бригада арбитров во главе с Виталием Мешковым. На системе ВАР будет работать Игорь Панин.

Центральный матч тура между «Локомотивом» и «Ростовом» рассудит Сергей Лапочкин, а игру в Уфе, где местная команда сыграет с «Тамбовом», будет судить Алексей Матюнин.

Напомним, ранее за сутки до матча «Рубина» в предыдущем туре РФС поменял одного из судей встречи казанцев.