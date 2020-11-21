РФС заменил судью матча «Рубин» — «Ростов» Москалева на Карасева

Российский футбольный союз (РФС) произвел замену судьи на матч 15-го тура РПЛ между «Рубином» и «Ростовом». Об этом сообщается на официальном сайте организации.

В воскресенье на игре в Казани за систему видеоповторов будет отвечать Сергей Карасев.

Сергей Карасев. Фото: eurosport.ru

Такая замена связана с тем, что замененный Москалев получил назначение главным арбитром на встречу «Ротор» — «Урал» в Волгограде вместо Виталия Мешкова.

Подробное превью главных матчей 15-го тура РПЛ можно почитать в материале «Реального времени».