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РФС заменил судью матча «Рубин» — «Ростов» Москалева на Карасева

12:05, 21.11.2020
РФС заменил судью матча «Рубин» — «Ростов» Москалева на Карасева
Фото: fc-zenit.ru

Российский футбольный союз (РФС) произвел замену судьи на матч 15-го тура РПЛ между «Рубином» и «Ростовом». Об этом сообщается на официальном сайте организации.

В воскресенье на игре в Казани за систему видеоповторов будет отвечать Сергей Карасев.

Сергей Карасев. Фото: eurosport.ru

Такая замена связана с тем, что замененный Москалев получил назначение главным арбитром на встречу «Ротор» — «Урал» в Волгограде вместо Виталия Мешкова.

Подробное превью главных матчей 15-го тура РПЛ можно почитать в материале «Реального времени».

СпортФутбол
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