РФС заменил судью матча «Рубин» — «Ростов» Москалева на Карасева
Российский футбольный союз (РФС) произвел замену судьи на матч 15-го тура РПЛ между «Рубином» и «Ростовом». Об этом сообщается на официальном сайте организации.
В воскресенье на игре в Казани за систему видеоповторов будет отвечать Сергей Карасев.
Такая замена связана с тем, что замененный Москалев получил назначение главным арбитром на встречу «Ротор» — «Урал» в Волгограде вместо Виталия Мешкова.
Подробное превью главных матчей 15-го тура РПЛ можно почитать в материале «Реального времени».СпортФутбол
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