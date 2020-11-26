Глухов: «Билялов на буллитах — красавчик, он вытащил «Ак Барс»

Нападающий «Ак Барса» Михаил Глухов прокомментировал игру вратаря Тимура Билялова в матче с магнитогорским «Металлургом» (3:2 б). Это его первый выход в стартовом составе команды после возвращения.

— Тимур Билялов — молодец — вытащил нас, когда в овертайме соперник выбегал 1 в 0. И на буллитах он, конечно, красавчик.

— Первый его матч за полтора месяца.

— Да, и мы старались ему помочь, ловить шайбы на себя. Но он молодец, готовился, хорошо нам помог, — приводит слова Глухова пресс-служба клуба.

Фото: ak-bars.ru

Накануне «Ак Барс» в гостях по буллитам обыграл магнитогорский «Металлург» со счетом 3:2б.

Напомним, в последний раз Билялов сыграл в КХЛ в матче с «Нефтехимиком» (2:3 от) в начале октября. С тех пор голкипер не выходил на лед в официальных встречах казанцев, хотя попадал в заявку на игры против «Куньлуня» (5:2) и «Авангарда» (0:3).