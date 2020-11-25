«Ак Барс» в гостях по буллитам обыграл «Металлург» в матче КХЛ
«Ак Барс» в гостях по буллитам обыграл магнитогорский «Металлург» (3:2 б) в матче регулярного чемпионата КХЛ.
В составе казанцев по голу забросили Найджел Доус и Михаил Глухов. У хозяев шайбы забили Сергей Мозякин и Максим Карпов.
В серии послематчевых бросков решающим стал буллит в исполнении Доуса.
Инструкция по буллитам от Найджела Доуса#ЗаправленTANECO pic.twitter.com/W1dRg7INdC— ХК Ак Барс (@hcakbars) November 25, 2020
Напомним, в игре с «Металлургом» после долгого перерыва в составе «Ак Барса» появились вратарь Тимур Билялов и защитник Микаэль Викстранд.
«Металлург» — «Ак Барс» — 2:3 (0:1, 1:0, 1:1, 0:0, 0:1)
Голы:
0:1 — Доус (Рукавишников, Да Коста, 14:51);
1:1 — (Минулин, 23:59);
2:1 — Карпов (46:21);
2:2 — Глухов (Лукоянов, 48:58);
2:3 — (победный буллит, 65:00).
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