«Синтез» отправился в Москву на матчи против «Динамо»

Ватерполисты «Синтеза» отправились в Москву на матчи 10-го тура чемпионата России Суперлиги по водному поло. Об этом «Реальному времени» сообщили в пресс-службе казанского клуба.

27 и 28 ноября команда Марата Закирова сыграет против столичного «Динамо». В нынешнем сезоне москвичи набрали 20 очков и занимают вторую строчку в турнирной таблице. Казанцы лидируют в чемпионате с 100-процентным результатом после 14 матчей.

Команды уже встречались в нынешнем сезоне в Казани. Казанцы дважды обыграли москвичей в домашних матчах со счетом 11:9 и 14:4.

Из-за сложной эпидемической ситуации с коронавирусом матчи пройдут без зрителей. Обе игры начнутся в 19.00 по мск.

Напомним, ранее «Синтез» вылетел из розыгрыша Лиги чемпионов.