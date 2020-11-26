Власти Татарстана обсуждают увековечение памяти митрополита Феофана

Фото: Максим Платонов

Увековечение памяти митрополита Казанского и Татарстанского Феофана, который умер 20 ноября, сейчас обсуждается, сообщила руководитель пресс-службы президента Татарстана Лилия Галимова.

О сроках нового назначения митрополита никакой информации на сегодня нет. Галимова заметила, что решение о назначении принимается не органами госвласти, и предложила дождаться этого решения.

Фото: Максим Платонов

Митрополит Казанский и Татарстанский Феофан умер 20 ноября на 74-м году жизни. В понедельник, 23 ноября, его похоронили на территории Казанского Богородицкого монастыря.

