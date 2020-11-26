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Галимова: «Элекон» не видит угрозы для своей деятельности с введением санкций США

10:34, 26.11.2020
Галимова: «Элекон» не видит угрозы для своей деятельности с введением санкций США
Фото: скриншот yandex.ru

О санкциях в отношении завода «Элекон» руководство республики узнало из СМИ — никто об этом официального уведомления из США не присылал, отметила руководитель пресс-службы президента РТ Лилия Галимова.

Лилия Галимова. Фото: realnoevremya.ru (архив)

Предприятие преимущественно работает на отечественном рынке, поэтому оно заявило, что не видит угрозы для своей деятельности с введением таких санкций, отметила спикер.

Вчера стало известно о введении Госдепом США санкций в отношении трех российских предприятий, среди которых значится «Элекон». По версии Вашингтона, они нарушают национальное законодательство США о нераспространении оружия массового уничтожения (ОМУ) в отношении Ирана, КНДР и Сирии.

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