Галимова: «Элекон» не видит угрозы для своей деятельности с введением санкций США

О санкциях в отношении завода «Элекон» руководство республики узнало из СМИ — никто об этом официального уведомления из США не присылал, отметила руководитель пресс-службы президента РТ Лилия Галимова.

Лилия Галимова. Фото: realnoevremya.ru (архив)

Предприятие преимущественно работает на отечественном рынке, поэтому оно заявило, что не видит угрозы для своей деятельности с введением таких санкций, отметила спикер.



Вчера стало известно о введении Госдепом США санкций в отношении трех российских предприятий, среди которых значится «Элекон». По версии Вашингтона, они нарушают национальное законодательство США о нераспространении оружия массового уничтожения (ОМУ) в отношении Ирана, КНДР и Сирии.