Завтра в Казани запустят хаб одной из крупнейших в РФ интернет-аптек

Фото: пресс-служба президента РТ

Завтра в Казани откроется Сбераптека на Саид-Галеева, 6 площадью 582 квадратных метра. На мероприятие приедет заместитель председателя правления Сбербанка Ольга Голодец, она примет это медицинское направление. Режим работы будет смешанный — онлайн и офлайн, рассказала сегодня на брифинге руководитель пресс-службы президента РТ Лилия Галимова.

Купить лекарства можно будет, как в обычной аптеке, и тем, кто живет рядом с этим хабом. На складе аптеки есть 18 тыс. препаратов. Предполагается, что она будет обслуживать до 1 тыс. заказов в день. В течение 2 лет планируется открыть еще 10 таких аптек по республике, а в целом в течение 2 лет появятся свыше 300 подобных аптек в 185 городах России.

После открытия новой аптеки, проект которой Минцифры внес в перечень социально значимых интернет-ресурсов, участники отправятся на конференцию цифровых тенденций в медицине. Ольга Голодец встретится с руководством республики и посетит ДРКБ.

Наличие препаратов в аптечной сети отслеживает СПЭК (санитарно-противоэпидемическая комиссия) при Кабмине РТ, напомнила спикер. СПЭК рекомендует порядок продажи медикаментов, а сама продажа лекарств, особенно в приграничных районах Татарстана, остается на совести сотрудников аптек, прокомментировала Лилия Галимова проблему челноков, которые вывозят лекарства из республики.

Напомним, договоренность о запуске лекарственного хаба в Татарстане была достигнута на встрече президента Татарстана Рустама Минниханова с главой Сбера Германом Грефом.