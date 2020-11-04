В Казани до конца месяца запустят хаб одной из крупнейших в РФ интернет-аптек

Фото: пресс-служба президента РТ

В Казани к концу ноября должен открыться электронный хаб сервиса «еАптека». Президент Татарстана Рустам Минниханов поручил проработать вопрос открытия складов интернет-аптеки от Сбера в крупных городах республики.

«Нам важно, чтобы люди имели возможность быстро и без труда приобрести те лекарственные препараты, которые им нужны», — приводит пресс-служба президента слова Минниханова.

Склады он предложил разместить на объектах ГУП «Таттехмедфарм», чтобы оперативно обеспечивать необходимыми препаратами все медицинские учреждения и жителей республики.

В Казани сервис разместится в здании по адресу: ул. Саид Галеева, 6. Здесь планируется организовать электронный хаб и курьерскую службу.

Договоренность о запуске «еАптека» в Татарстане была достигнута на встрече Минниханова с главой Сбера Германом Грефом. Напомним, накануне они представили пилотный вариант системы «Мои субсидии».