В Казани до конца месяца запустят хаб одной из крупнейших в РФ интернет-аптек
В Казани к концу ноября должен открыться электронный хаб сервиса «еАптека». Президент Татарстана Рустам Минниханов поручил проработать вопрос открытия складов интернет-аптеки от Сбера в крупных городах республики.
«Нам важно, чтобы люди имели возможность быстро и без труда приобрести те лекарственные препараты, которые им нужны», — приводит пресс-служба президента слова Минниханова.
Склады он предложил разместить на объектах ГУП «Таттехмедфарм», чтобы оперативно обеспечивать необходимыми препаратами все медицинские учреждения и жителей республики.
В Казани сервис разместится в здании по адресу: ул. Саид Галеева, 6. Здесь планируется организовать электронный хаб и курьерскую службу.
Договоренность о запуске «еАптека» в Татарстане была достигнута на встрече Минниханова с главой Сбера Германом Грефом. Напомним, накануне они представили пилотный вариант системы «Мои субсидии».ОбществоВластьМедицина Татарстан
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