В Казани нашли мертвым беглеца от приговора Ново-Савиновского суда

Фото: МВД по РТ

Сотрудники УФСИН по РТ прекратили поиски 38-летнего осужденного Ирека Зиганшина, который сбежал полтора года назад после оглашения приговора Ново-Савиновским райсудом Казани. Как выяснило «Реальное время», беглеца нашли мертвым в его же квартире, опознание провели по отпечаткам пальцев.



Напомним, 29 мая 2019-го по приговору райсуда ранее трижды судимый Зиганшин получил 10 месяцев колонии строгого режима. Но, пользуясь отсутствием приставов и конвоя в зале, отпросился в туалет, спустился на первый этаж и покинул здание суда. После чего был объявлен в федеральный розыск.

Причиной смерти этого осужденного стала тяжелая болезнь.

В ноябре оперативникам розыскного отдела УФСИН по РТ удалось задержать двух осужденных, бегающих от приговора. Один скрывался 10 месяцев, другой — 18 лет.

Подробности — в материале «Реального времени».