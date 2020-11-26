ККС Татарстана поддержала кандидатов в председатели судов в Казани, Челнах и Кайбицах

Фото: "Реальное время"

Накануне Квалифколлегия судей Татарстана рекомендовала назначить руководителем Советского райсуда Казани Лилию Гиниятуллину, ныне и. о. председателя и зампреда по гражданским делам этого суда. Источники «Реального времени» называли эту кандидатуру еще в августе.



На пост главы Набережночелнинского горсуда рекомендован уроженец Зеленодольска, судья Шестого кассационного суда общей юрисдикции Марс Самитов, в прошлом — зампрокурора Елабуги. Подробно о его выдвижении «Реальное время» писало в сентябре.

Также ККС РТ дала рекомендацию на новый шестилетний срок действующему председателю Кайбицкого райсуда республики Ильфару Багавиеву.

Соперников у всех трех кандидатов на ключевые посты не было.

Ранее кадровая комиссия при президенте РФ отклонила двух рекомендованных к назначению в главные судьи Челнов, и одного кандидата на пост председателя Советского райсуда Казани.