Трамп заявил, что легко выиграл президентские выборы

Действующий президент США Дональд Трамп вновь заявил о своей победе на президентских выборах, которые прошли в Америке в начале ноября.

«Эти выборы мы выиграли легко, выиграли с большим отрывом», — цитирует «РИА Новости» американского лидера.

Трамп продолжает утверждать, что выборы президента США были сфальсифицированы. По его словам, демократическая партия мошенничала.

Фото: pixabay.com

«Это были жульнические выборы», — констатировал Трамп.

Ранее президент США заявил, что данных о фальсификациях достаточно для изменения итогов прошедших президентских выборов в штатах. Тем временем его конкурент Джо Байден приступил к формированию своей администрации.



Татьяна Демина