Новости общества

18:41 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

Трамп заявил, что данных о фальсификациях достаточно для изменений итогов выборов

08:21, 22.11.2020
Трамп заявил, что данных о фальсификациях достаточно для изменений итогов выборов
Фото: kremlin.ru

Президент США Дональд Трамп заявил, что данных о фальсификациях достаточно для изменения итогов прошедших президентских выборов в штатах.

«Почему Джо Байден так спешно формирует кабинет, когда мои расследователи выявили сотни тысяч мошеннических голосов, что достаточно для того, чтобы по крайней мере изменить результаты в четырех штатах, что в итоге более чем достаточно для победы на выборах?», — приводит RT слова американского лидера из Twitter.

Трамп выразил надежду, что суды и законодатели будут иметь достаточно смелости для «обеспечения целостности выборов и США».

Ранее сообщалось, что Трамп отказался признать победу Байдена в выборах США.

ОбществоВласть
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Новости партнеров

Читайте также

Спецпроекты

Рекомендуем