Трамп заявил, что данных о фальсификациях достаточно для изменений итогов выборов

Президент США Дональд Трамп заявил, что данных о фальсификациях достаточно для изменения итогов прошедших президентских выборов в штатах.



«Почему Джо Байден так спешно формирует кабинет, когда мои расследователи выявили сотни тысяч мошеннических голосов, что достаточно для того, чтобы по крайней мере изменить результаты в четырех штатах, что в итоге более чем достаточно для победы на выборах?», — приводит RT слова американского лидера из Twitter.

Why is Joe Biden so quickly forming a Cabinet when my investigators have found hundreds of thousands of fraudulent votes, enough to “flip” at least four States, which in turn is more than enough to win the Election? Hopefully the Courts and/or Legislatures will have....