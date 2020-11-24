Байден приступил к формированию своей администрации

Кандидат в президенты США от демократической партии Джо Байден приступил к формированию своей администрации. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на заявление команды политика.

Главой госдепартамента США Байден объявил экс-замгоссекретаря страны Энтони Блинкена. При бывшем президенте США Бараке Обаме он занимал пост заместителя советника президента по нацбезопасности.

Новым советником по нацбезопасности главы США Байден планирует назначить Джейка Салливана (экс-госсекретарь в 2009—2013 годах, ближайший помощник Хиллари Клинтон).

Пост директора Национальной разведки может занять Эврил Хэйнс. В 2013—2015 годах она была заместителем главы ЦРУ, а затем заместителем советника президента США по нацбезопасности.

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Министром внутренней безопасности США Байден планирует назначить Алехандро Майоркас, экс-замгоссекретаря по вопросам внутренней безопасности.

Постпредом США при ООН может быть утвержден экс-помощник госсекретаря по вопросам Африки Линда Томас-Гринфилд.

Напомним, что 7 ноября американские СМИ сообщили, что кандидат от демократов Джо Байден выиграл президентские выборы. Действующий глава Америки Дональд Трамп не признал победы конкурента и заявил, что данных о фальсификациях итогов голосования достаточно для их изменения.



Татьяна Демина