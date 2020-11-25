Квартальнов: «Здорово, что «Ак Барс» выстоял, на буллитах нам повезло»

Главный тренер «Ак Барса» Дмитрий Квартальнов прокомментировал победу над магнитогорским «Металлургом» (3:2 б) в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Рулевой казанцев считает, что его команде повезло в серии буллитов, а в целом игра шла на равных.

«На буллитах нам где-то повезло, и Найджел Доус забил два гола. Была равная игра — мы неплохо начали, но потом «Металлург» перехватил инициативу, опять удаления наши сделали свое дело. Но здорово, что мы выстояли, голы в матче были такие…

Нужно было больше бросать по воротам, мы получили гол набросом от Сергея Мозякина, потом сами забили такой тоже. Без бросков в общем-то и голов не будет, мы сориентировали ребят на это. А что победили — это хорошо», — приводит слова Квартальнова пресс-служба казанцев.

Он также отметил, что 15-матчевая безголевая серия Патриса Кормье вскоре должна прерваться. Квартальнов связывает отсутствие голов в его исполнении с тем, что хоккеист перестал выходить при реализации большинства.

Патрис Кормье. Фото: ak-bars.ru

При этом рулевой казанцев отметил, что «Ак Барс» успешно выстоял серию из восьми игр за 16 дней.

«Мы боремся, пытаемся. Вы видите это, и мы тоже видим — пока тяжело. Очень много двухминутных удалений, из-за чего нагрузка ложится на определенных игроков. Для нас был сложный отрезок — восемь игр за 16 дней, это тяжело, а еще и серии удалений. Понятно, что ребята устали, но нужно справляться с эмоциями. Сейчас отдохнем немножко и на свежую голову будем разбирать эти моменты», — сказал Квартальнов.

Напомним, «Ак Барс» в гостях по буллитам обыграл магнитогорский «Металлург» со счетом 3:2 б. Решающий бросок нанес Найджел Доус, который по ходу игры также отметился заброшенной шайбой.

После этой победы «Ак Барс» набрал 46 очков после 31 игры и укрепил лидерство в Восточной конференции КХЛ. У идущего вторым «Авангарда» 40 очков, но при этом сыграно на три игры меньше.

В следующем матче «Ак Барс» сыграет 29 ноября в Казани против череповецкой «Северстали».