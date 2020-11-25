Викстранд вернулся в состав «Ак Барса». Он сыграет против «Металлурга»

Стал известен состав «Ак Барса» на матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) против магнитогорского «Металлурга».

По решению тренерского штаба Микаэль Викстранд сыграет во второй паре защитников. Ранее он пропустил несколько матчей команды по медицинским показателям.

Также в составе сыграет Данис Зарипов, который выйдет в первом звене с Дмитрием Воронковым и Джастиным Азеведо.

Фото: https://vk.com/hcakbars

Встреча в Магнитогорске состоится сегодня, 25 ноября. Начало игры — в 17.00 мск. Прямую трансляцию матча можно будет посмотреть на телеканалах ТНВ и «ТНВ-Планета».