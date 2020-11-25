В Мензелинске приступили к ликвидации свалки площадью 6 га по нацпроекту «Экология»

В Мензелинске приступили к рекультивации свалки площадью 6 га. Завершить работы планируется к концу следующего года, сообщает пресс-служба Министерства экологии и природных ресурсов РТ.

Ликвидация свалки пройдет в два этапа. На данный момент загрязненная территория расчищается от отходов. На втором этапе будет уложен изоляционный наружный и плодородный слой грунта и посажены многолетние травы.

Фото: eco.tatarstan.ru

Рекультивации мензелинской свалки проходит по федеральному проекту «Чистая страна» нацпроекта «Экология». На работы выделено 170,6 млн рублей.

Напомним, что по данному проекту в текущем году в селе Шемордан Сабинского района Татарстана расчистили и озеленили 12,6 тыс. кв. метров загрязненных земель.



Татьяна Демина