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Уткульбаев из «Нефтехимика» признан лучшим тренером ФНЛ в октябре

10:10, 05.11.2020
Уткульбаев из «Нефтехимика» признан лучшим тренером ФНЛ в октябре
Фото: vk.com/fcneftekhimik

Футбольная национальная лига (ФНЛ) назвала имена лучших тренеров прошедшего игрового месяца.

Болельщики отметили рулевого «Нефтехимика» Юрия Уткульбаева. За нижнекамского коуча проголосовали 31,8% выразивших свое мнение на сайте лиги.

Лучшим тренером октября представители ФНЛ назвали Сергея Игнашевича. Рулевой «Торпедо» за прошедший месяц одержал с командой шесть побед в шести турах, поднявшись с 9-го места на 3-е в турнирной таблице.

Напомним, ранее «Нефтехимик» в гостях с минимальным счетом обыграл «Балтику» (0:1) и сохранил за собой 5-ю строчку в чемпионате ФНЛ.

СпортФутбол Татарстан
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