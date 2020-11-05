Уткульбаев из «Нефтехимика» признан лучшим тренером ФНЛ в октябре

Футбольная национальная лига (ФНЛ) назвала имена лучших тренеров прошедшего игрового месяца.

Болельщики отметили рулевого «Нефтехимика» Юрия Уткульбаева. За нижнекамского коуча проголосовали 31,8% выразивших свое мнение на сайте лиги.

Юрий Уткульбаев — лучший тренер Олимп-ФНЛ в октябре по версии болельщиков!



За наставника @fcnhru на сайте лиги (https://t.co/rl6P0IzPeb) проголосовал 31,8%.



Совсем немного от него отстал Сергей Игнашевич — 27,6%.



На 3-м месте Роберт Евдокимов из @fcnn_ru 15,7%. pic.twitter.com/LnJ6BA1phN — ФНЛ (@FNLeague) November 4, 2020

Лучшим тренером октября представители ФНЛ назвали Сергея Игнашевича. Рулевой «Торпедо» за прошедший месяц одержал с командой шесть побед в шести турах, поднявшись с 9-го места на 3-е в турнирной таблице.



Напомним, ранее «Нефтехимик» в гостях с минимальным счетом обыграл «Балтику» (0:1) и сохранил за собой 5-ю строчку в чемпионате ФНЛ.