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Онищенко: запрещать продавать спиртное в Новый год уже поздно

15:56, 25.11.2020
Онищенко: запрещать продавать спиртное в Новый год уже поздно
Фото: AAT / wikipedia.org

Депутат Госдумы и бывший глава Роспотребнадзора Геннадий Онищенко отреагировал на предложение запретить продажу алкоголя 1 и 2 января. Он считает, что подобная мера будет не слишком эффективной.

«Во-первых, это уже поздно делать, во-вторых, закупят заранее — и всё. Поэтому поблагодарим за упорное желание решать эти вопросы, но, очевидно, такая инициатива не будет поддержана», — передает слова Онищенко RT.

Он добавил, что стремление общественника бороться с алкоголизмом похвально. В качестве мер он предложил «бороться», «говорить» и не показывать фильмы с «такой тематикой».

Ранее лидер «Трезвой России» Султан Хамзаев предложил ввести запрет на продажу алкоголя в первые дни нового года — 1 и 2 января.

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