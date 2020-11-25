Онищенко: запрещать продавать спиртное в Новый год уже поздно

Депутат Госдумы и бывший глава Роспотребнадзора Геннадий Онищенко отреагировал на предложение запретить продажу алкоголя 1 и 2 января. Он считает, что подобная мера будет не слишком эффективной.

«Во-первых, это уже поздно делать, во-вторых, закупят заранее — и всё. Поэтому поблагодарим за упорное желание решать эти вопросы, но, очевидно, такая инициатива не будет поддержана», — передает слова Онищенко RT.

Он добавил, что стремление общественника бороться с алкоголизмом похвально. В качестве мер он предложил «бороться», «говорить» и не показывать фильмы с «такой тематикой».

Ранее лидер «Трезвой России» Султан Хамзаев предложил ввести запрет на продажу алкоголя в первые дни нового года — 1 и 2 января.