Итальянский тренер казанского «Зенита» получил российское гражданство

Итальянский тренер ВК «Зенит-Казань» Томазо Тотоло получил российское гражданство. Об этом сообщает пресс-служба казанского клуба.

«Я очень рад, что стал гражданином России. Я давно здесь работаю, у меня здесь семья. Я считаю себя наполовину россиянином. И татарином, конечно! Это важное событие для меня и моей семьи», — приводит слова тренера официальный сайт клуба.

Тотоло работает в казанском «Зените» с 2013 года в качестве тренера-аналитика. За это время команда завоевала практически все существующие клубные титулы. Жена Тотоло — татарка по имени Гульнара, вместе они воспитывают двух детей — сына Матео-Максима и дочку Алисию.

Напомним, ранее главный тренер «Зенита-Казань» Владимир Алекно возглавил сборную Ирана. Его помощником станет Томазо Тотоло.