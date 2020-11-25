Владимир Чагин не намерен возвращаться за руль КАМАЗа в гонках «Дакара»

Руководитель команды «КАМАЗ-мастер» Владимир Чагин заявил, что не хочет возвращаться за руль грузовика для участия в ралли-рейде «Дакар».

«Если проехать несколько километров по трассе полигона и вспомнить молодость и былые годы — это интересно. А чтобы ехать целую гонку, пусть и в таком показательном зачете, как «классика «Дакара», считаю не слишком удачной идеей», — сказал Чагин.

Фото: instagram.com/rusminnikhanov

Семикратный победитель ралли-рейда «Дакар» Чагин завершил профессиональную карьеру в 2011 году.

Напомним, ранее команда «КАМАЗ-мастер» отправила свои автомобили во французский Марсель. Оттуда экипажи проследуют до Аравийского полуострова для участия в «Дакар-2021».

