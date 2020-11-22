Машины команды «КАМАЗ-мастер» уже отправлены на «Дакар-2021»
Команда «КАМАЗ-мастер» 22 ноября отправила свои автомобили на ралли «Дакар-2021».
Экипажи отправились во французский порт Марсель, где машины европейских участников гонки будут погружены на паром до Аравийского полуострова.
На гонку выставлены 4 спортивных грузовика КАМАЗ-43509, сообщает пресс-служба команды.
Напомним, сегодня перед отправкой прошла традиционная церемония смотра команды, в которой принял участие президент РТ Рустам Минниханов. Он также сам опробовал ход одного из грузовиков, прокатившись по тренировочной трассе.СпортАвто Татарстан
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