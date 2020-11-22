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Машины команды «КАМАЗ-мастер» уже отправлены на «Дакар-2021»

17:56, 22.11.2020
Машины команды «КАМАЗ-мастер» уже отправлены на «Дакар-2021»
Фото: instagram.com/rusminnikhanov

Команда «КАМАЗ-мастер» 22 ноября отправила свои автомобили на ралли «Дакар-2021».
Экипажи отправились во французский порт Марсель, где машины европейских участников гонки будут погружены на паром до Аравийского полуострова.

На гонку выставлены 4 спортивных грузовика КАМАЗ-43509, сообщает пресс-служба команды.

Напомним, сегодня перед отправкой прошла традиционная церемония смотра команды, в которой принял участие президент РТ Рустам Минниханов. Он также сам опробовал ход одного из грузовиков, прокатившись по тренировочной трассе.

СпортАвто Татарстан
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